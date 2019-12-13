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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ A1 ПЕРЕЗАПУСТИЛА 4G В ГОМЕЛЕ
12:07 13.12.2019
Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 возобновил оказание услуг мобильного интернета по технологии 4G для своих абонентов в Гомеле. Запуск состоялся в рамках стратегического партнерства A1 и инфраструктурного оператора beСloud по развитию мобильной связи стандарта 4G в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, связь 4G в сети инфраструктурного оператора beСloud в диапазоне радиочастот 1800 МГц стала доступна абонентам А1 в Гомеле в марте текущего года. После проведения оптимизационных работ и расширения емкости сети более чем в два раза связь 4G в крупнейшем областном центре была перезапущена.
Для гарантии своим абонентам в Гомеле наилучшего пользовательского опыта компания А1 предоставила оператору beCloud свою инфраструктуру под базовые станции и транспортную сеть на основе оптоволоконных линий связи. Теперь за работу 4G-сети для абонентов А1 во втором по величине городе Беларуси отвечают 136 базовых станций. До конца 2019 года в Гомеле планируется ввести в коммерческую эксплуатацию еще 26 «вышек».
Чтобы убедиться в том, что мобильное устройство и SIM-карта поддерживают технологию 4G, необходимо проверить в настройках смартфона выбранные параметры сотовой сети – 3G/4G или LTE. Соответствующее обозначение, которое подтверждает возможность пользоваться услугой передачи, появится и на экране устройства.
Готовность своей SIM-карты к 4G абоненты A1 могут проверить с помощью бесплатного USSD-запроса *181#. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. В случае если SIM-карта не поддерживает 4G, ее замена будет произведена бесплатно в любом магазине компании или дилерских центрах.
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