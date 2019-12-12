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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
11:40 13.12.2019

Представители бизнеса и государства обсудили 12 декабря на встрече в Минске перспективы электронного юридически значимого взаимодействия субъектов хозяйствования.

О потенциале межстранового взаимодействия в рамках стран ЕАЭС с использованием сервиса доверенной третьей стороны, позволяющего подтвердить легитимность электронной цифровой подписи при организации юридически значимого электронного документооборота, рассказал заместитель начальника РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦЭУ) Дмитрий Москалев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, бизнес-встреча, организованная компанией ООО «Современные технологии торговли» (аттестованным EDI-оператором), призвана консолидировать позицию поставщиков и торговых предприятий по переходу на юридически значимый электронный документооборот в своей деятельности, обменяться опытом внедрения и получить ответы на оставшиеся вопросы функционирования механизма обмена электронными документами в хозяйственной деятельности как внутри страны, так и за ее пределами.

Среди участников бизнес-встречи — собственники и руководители предприятий, руководители коммерческих и финансовых отделов, главные бухгалтеры, руководители ИТ-подразделений, представители государственных органов.
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