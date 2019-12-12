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ЭКОНОМИКА РБ


В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ УСКОРЕННЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД МИНСК-МОСКВА
11:05 13.12.2019

Специалисты БЖД и ОАО «РЖД» работают над внедрением маршрута Минск-Москва ускоренного прямого дневного пассажирского сообщения. Об этом сообщил начальник Белорусской железной дороги в ходе круглого стала «Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом», который прошел 12 декабря на базе делового и культурного центра посольства Беларуси в Российской Федерации.

«В настоящий момент идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы за 6 часов, днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств», – сказал Владимир Морозов. Данный проект планируется реализовать до конца 2020 года.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в сообщении с ОАО «РЖД» графиком на 2019/2020 годы предусмотрено курсирование 22 пар поездов формирования Белорусской железной дороги. В международных перевозках Белорусской железной дороги порядка 69% объема приходится на Российскую Федерацию. За 11 месяцев 2019 г. в сообщении БЧ-РЖД-БЧ (ввоз, вывоз) перевезено 1932,3 тыс. пассажиров, что составило 100,7% к аналогичному периоду 2018 года (плюс 14,0 тыс. пассажиров). Основной пассажиропоток в сообщении с Российской Федерацией сформирован в направлении Москвы (более 61%) и Санкт-Петербурга (более 20%). Транзитными поездами формирования ОАО «РЖД» через Белорусскую железную дорогу за 11 месяцев 2019 года перевезено 557 тысяч пассажиров, это на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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