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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО АУДИТОРСКУЮ ПАЛАТУ
10:15 13.12.2019

Министерство финансов Беларуси зарегистрировало Аудиторскую палату.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, 12 декабря состоялось торжественное вручение свидетельства руководителю палаты.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе правление палаты утвердило порядок определения размера и уплаты вступительных и членских взносов в Аудиторскую палату. Документ передан на согласование наблюдательному совету по аудиторской деятельности. Соответствующий протокол опубликован на официальном сайте Минфина.

Размер вступительного взноса определяется, исходя из размера выручки (с учетом НДС) от реализации услуг по итогам года, предшествующего году вступления в аудиторскую палату: для аудиторских организаций с соответствующим показателем от 1 000 000 BYN вступительный взнос составит 5 000 рублей, выручка от 500 000 и до 1 000 000 BYN потребует 2 500 BYN за вступление в палату, от 200 000 до 500 000 – 1000 BYN, от 100 000 до 200 000 – 500 BYN, при выручке менее 100 000 – 200 BYN.

Самый высокий уровень предполагается для аудиторских организаций, выручка которых за год, предшествующий вступлению в палату, превышала 5 000 000 рублей (с учетом НДС). В этом случае размер взноса составит 17 500 BYN.

В то же время для аудиторских организаций, аудиторов-индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не в Минске, Минском районе, областных центрах с выручкой до 50 тыс. рублей годовой членский взнос составляет 200 BYN.
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