13 декабря в Могилеве состоится третье заседание Днепровского бассейнового совета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, на заседании планируется рассмотреть вопросы о процедуре утверждения плана управления бассейном реки Днепр, об изменении водных ресурсов Беларуси с учетом адаптации к изменению климата, о привлечении средств международных финансовых организаций на реконструкцию очистных сооружений.

Кроме того, участники заседания обсудят результаты работ по корректировке проектов водоохранных зон и прибрежных полос в границах бассейна Днепра, а также результаты инвентаризации водных объектов Могилевской области.

Помимо этого, на заседании пойдет речь о микрочастицах пластмасс как загрязнителях водных объектов, роли НГО в исследовании загрязненности водных объектов микропластиком, действиях на местном уровне в поддержку выполнения программы мер плана управления речным бассейном и о проведении совместного с Украиной мероприятия, посвященного Дню Днепра.

Заседание проводится при поддержке проекта международной технической помощи «Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства».

В состав Днепровского бассейнового совета входят представители местных исполнительных и распорядительных органов (Могилевской, Гомельской, Минской, Витебской областей и Минска), республиканских органов государственного управления (Минприроды, Минжилкомхоза, Минсельхозпрода, Минтранса), а также представители водопользователей, научных организаций и общественных объединений.

Создание и функционирование бассейновых советов является значимым событием для Беларуси на пути проведения гармонизации национального законодательства в области охраны и использования вод с законодательством соседних стран, в том числе Европейского союза.