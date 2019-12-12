Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 99,9%, с декабрем 2018 г. – 104%, в том числе на инвестиционные товары – 100% и 102,3% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 104,3%, потребительские товары – 100,3% и 102,7% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,6%, с декабрем 2018 г. – 107,2%, в том числе в растениеводстве – 99,6% и 112,5% соответственно, животноводстве – 100,9% и 105,7% соответственно.

Индекс цен в строительстве в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,1%, с декабрем 2018 г. – 103,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,2% и 113,6% соответственно, машины и оборудование – 98,4% и 90%, прочие работы и затраты – 101,5% и 111,8% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,5%, с декабрем 2018 г. – 107,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100%, с декабрем 2018 г. – 103,9%.