ЭКОНОМИКА РБ

НА АУКЦИОНЕ ПРОДАН КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ

17:53 12.12.2019 На проведенном комитетом «Минскоблимущество» аукционе 11 декабря единственный участник приобрел комплекс зданий, состоящий из трех капитальных строений, расположенных в районе деревни Станьково Дзержинского района Минской области, по начальной цене, увеличенной на 5%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, на базе приобретенного недвижимого имущества новый собственник планирует организовать производство по разведению рыбы, в том числе и ценного осетра.