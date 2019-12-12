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ЭКОНОМИКА РБ
НА АУКЦИОНЕ ПРОДАН КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ
17:53 12.12.2019
На проведенном комитетом «Минскоблимущество» аукционе 11 декабря единственный участник приобрел комплекс зданий, состоящий из трех капитальных строений, расположенных в районе деревни Станьково Дзержинского района Минской области, по начальной цене, увеличенной на 5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, на базе приобретенного недвижимого имущества новый собственник планирует организовать производство по разведению рыбы, в том числе и ценного осетра.
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