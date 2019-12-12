Предприятия концерна «Беллесбумпром» планируют в 2020 году представить свой экспортный потенциал на десяти крупнейших международных выставках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, практически все предприятия «Беллесбумпрома» - это экспортно ориентированные производители. Почти 70% произведенной продукции они поставляют на внешние рынки. У ряда предприятий доля экспорта превышает и 90%. География поставок предприятий отрасли охватывает 69 стран. Продукция поставляется на все континенты, ее знают во всех странах Европы, и в США, и в Новой Зеландии, Индии, Китае и Египте.

Расширение географии экспорта - результат проводимой концерном политики по диверсификации рынков сбыта. Ежегодно предприятия отрасли открывают для себя от 5 до 10 новых направлений внешней торговли. И одним из инструментов в деле освоения новых рынков сбыта, продвижения и рекламы своей продукции, безусловно, являются международные специализированные выставки. Это возможность заявить о себе на масштабных зарубежных площадках, показать свои лучшие образцы продукции, установить нужные контакты и, конечно, изучить рынок, современные тенденции и актуальный спрос на производимые в мире товары.

Таким образом, принято решение, в 2020 году представить экспортный потенциал предприятий концерна на следующих выставках:

IMM Cologne - Международная выставка мебели и предметов интерьера в Кельне (ФРГ);

Meble Polska - Международная выставка мебели и фурнитуры в Познани;

«Мебель, фурнитура и обивочные материалы» - международная выставка мебели и сопутствующих материалов в Москве;

UMIDS 2020 - Международная специализированная мебельная выставка в Краснодаре;

KIFF - Киевский международный мебельный форум – международная выставка мебели, предметов интерьера, освещения;

MOSBUILD - Международная выставка строительных и отделочных материалов в и RosUpack - Международная выставка упаковочной индустрии в Москве;

PAP-FOR - Международная выставка целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг в Санкт-Петербурге;

BUDMA - Международная выставка строительной отрасли в Познани (Польша);

BATIMAT RUSSIA - международная выставка дизайна, интерьерных решений и строительных технологий в Москве.

Ближайшая из выставок - Международная выставка мебели и предметов интерьера IMM Cologne состоится 13-19 января в Кельне. На белорусском стенде будет представлена продукция ведущих производителей мебели в системе концерна.