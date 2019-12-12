ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПЛАНИРУЮТ В 2020 ГОДУ ПРЕДСТАВИТЬ СВОЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ДЕСЯТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
17:48 12.12.2019

Предприятия концерна «Беллесбумпром» планируют в 2020 году представить свой экспортный потенциал на десяти крупнейших международных выставках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, практически все предприятия «Беллесбумпрома» - это экспортно ориентированные производители. Почти 70% произведенной продукции они поставляют на внешние рынки. У ряда предприятий доля экспорта превышает и 90%. География поставок предприятий отрасли охватывает 69 стран. Продукция поставляется на все континенты, ее знают во всех странах Европы, и в США, и в Новой Зеландии, Индии, Китае и Египте.

Расширение географии экспорта - результат проводимой концерном политики по диверсификации рынков сбыта. Ежегодно предприятия отрасли открывают для себя от 5 до 10 новых направлений внешней торговли. И одним из инструментов в деле освоения новых рынков сбыта, продвижения и рекламы своей продукции, безусловно, являются международные специализированные выставки. Это возможность заявить о себе на масштабных зарубежных площадках, показать свои лучшие образцы продукции, установить нужные контакты и, конечно, изучить рынок, современные тенденции и актуальный спрос на производимые в мире товары.

Таким образом, принято решение, в 2020 году представить экспортный потенциал предприятий концерна на следующих выставках:

IMM Cologne - Международная выставка мебели и предметов интерьера в Кельне (ФРГ);

Meble Polska - Международная выставка мебели и фурнитуры в Познани;

«Мебель, фурнитура и обивочные материалы» - международная выставка мебели и сопутствующих материалов в Москве;

UMIDS 2020 - Международная специализированная мебельная выставка в Краснодаре;

KIFF - Киевский международный мебельный форум – международная выставка мебели, предметов интерьера, освещения;

MOSBUILD - Международная выставка строительных и отделочных материалов в и RosUpack - Международная выставка упаковочной индустрии в Москве;

PAP-FOR - Международная выставка целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг в Санкт-Петербурге;

BUDMA - Международная выставка строительной отрасли в Познани (Польша);

BATIMAT RUSSIA - международная выставка дизайна, интерьерных решений и строительных технологий в Москве.

Ближайшая из выставок - Международная выставка мебели и предметов интерьера IMM Cologne состоится 13-19 января в Кельне. На белорусском стенде будет представлена продукция ведущих производителей мебели в системе концерна.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.12.2019
валюта курс
EUR 2.3481
USD 2.1091
RUB 3.3365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3481 +0.0045
USD 2.1091 -0.0052
RUB 3.3365 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3460 2.3500
USD 2.1070 2.1110
RUB 3.3290 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1150
EUR/RUB 70.3000 70.6000
USD/RUB 63.1500 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте