Полное логирование на серверах, администрирование, улучшенная аппаратная защита от взломов. Компания Hoster.by включена в список уполномоченных поставщиков услуг для государственных органов и организаций. Соответствующий приказ ОАЦ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в соответствии с последней редакцией указа №60 сайты государственных органов и организаций должны использовать хостинг-площадки с повышенными стандартами безопасности, которые предоставляют уполномоченные поставщики услуг. Ранее это требование было обязательным только для госорганизаций, использующих в своей деятельности государственные секреты.

Специализированная услуга «Защищенный хостинг» от Hoster.by в канун аккредитации была существенно доработана. Из новых мер по повышению безопасности, о которых согласились рассказать технические специалисты провайдера — расширенная программно-аппаратная инфраструктура, повышенная отказоустойчивость, усиленная фильтрация трафика.

«Хостинг организован таким образом, что даже в случае несанкционированного доступа злоумышленники не смогут изменить файлы операционной системы, а также получить доступ к логам сервера. Мы также установили новое оборудование от ведущего мирового вендора в области защиты информации», — сказал специалист по безопасности Hoster.by.

Ряд технических нововведений связан с расширением перечня сайтов, которые после изменений, внесенных в указ №60 в сентябре этого года, обязаны использовать хостинг только от уполномоченных поставщиков. Если раньше это требование касалось только онлайн-ресурсов, использующих в своей деятельности государственные секреты, то теперь должны быть защищены сайты всех госорганов и организаций.

«Далеко не у всех государственных организаций есть возможность иметь в штате квалифицированных специалистов для постоянной поддержки сайта. При этом возможные последствия в случае взлома — колоссальные. Мы внедрили в защищенный хостинг несколько решений, которые на аппаратном уровне будут закрывать уязвимости, допущенные на программном уровне. Также доработана защита трафика и фильтрация от вредоносного ПО, а сроки хранения резервных копий увеличены с одного месяца до полугода», — отметил генеральный директор Hoster.by Сергей Повалишев.

Защищенный хостинг — единственный тип хостинга от Hoster.by, который включает администрирование техническими специалистами компании.

«Администрирование подразумевает круглосуточный мониторинг, произведение базовых настроек, консультации. За последний год мы сильно укрепили не только техническую часть услуги, но и «человеческую». Обслуживанием защищенного хостинга занимается специализированное подразделение», — подчеркнул С. Повалишев.

Услуга подойдет не только сайтам государственных ведомств, но и всем, кому критически важны вопросы защиты онлайн-ресурса.