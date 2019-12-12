ЭКОНОМИКА РБ

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» РАСШИРЯЕТ СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ

17:14 12.12.2019 СП ОАО «Спартак» расширяет сеть фирменных магазинов по франчайзингу. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», два новых фирменных магазина кондитерской фабрики «Спартак» по франчайзингу открылись в Брестской области. В частности, открылся фирменный магазин в Жабинке (ул. Кирова, 77. Универмаг) и еще один в Кобрине (ул. Дзержинского, 98. Рынок).