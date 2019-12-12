18 декабря в БелГИСС состоится семинар на тему «Новые подходы к классификации гостиниц в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, в настоящее время разработана первая редакция СТБ «Услуги гостиниц. Общие требования». В ходе семинара специалисты института расскажут о нововведениях проекта данного документа. Будут рассмотрены требования к гостиницам, критериям их классификации по категориям, к персоналу, а также к критериям и порядку балльной оценки гостиниц в зависимости от их категории.

К участию в мероприятии приглашаются директоры, управляющие и руководители различных служб гостиниц.

Для включения в группу участников необходимо подать заявку до 16 декабря 2019 г.