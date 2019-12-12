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ЭКОНОМИКА РБ


НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ ОБСУДЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
16:37 12.12.2019

18 декабря в БелГИСС состоится семинар на тему «Новые подходы к классификации гостиниц в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, в настоящее время разработана первая редакция СТБ «Услуги гостиниц. Общие требования». В ходе семинара специалисты института расскажут о нововведениях проекта данного документа. Будут рассмотрены требования к гостиницам, критериям их классификации по категориям, к персоналу, а также к критериям и порядку балльной оценки гостиниц в зависимости от их категории.

К участию в мероприятии приглашаются директоры, управляющие и руководители различных служб гостиниц.

Для включения в группу участников необходимо подать заявку до 16 декабря 2019 г.
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