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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР МТС ВЫХОДИТ НА РЫНОК КОМПЛЕКСНЫХ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ
16:22 12.12.2019

Телеком-оператор МТС выходит на рынок облачных услуг и предлагает комплексные решения для бизнеса на базе трех облачных платформ VMware, Huawei и RedHat, построенных на оборудовании ведущих производителей — Cisco и Huawei.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, облачная инфраструктура оператора за счет использования мультиплатформенного подхода отличается широким функционалом, позволяя эффективнее реализовывать потребности клиентов, обладает высокой отказоустойчивостью и безопасностью.

«Мы видим себя универсальным облачным провайдером, который способен решать задачи любой сложности: от размещения данных в облачных платформах до автоматизации процессов и предоставления неограниченных вычислительных мощностей. Ставка делается на реализацию проектов «под ключ», индивидуальный подход и использование нескольких дата-центров для большей надежности», — отметил начальник управления инновационных решений компании МТС Артем Максименко.

В использовании облачных сервисов заинтересованы крупные компании страны, а также средний и малый бизнес: банки, торговые сети, грузовые перевозчики, промышленные и другие компании.

Основным направлением облачных услуг МТС является предоставление виртуальной инфраструктуры как сервиса — IaaS (Infrastructure as a Service). Этот сервис популярен как в Беларуси, так и в странах СНГ.

МТС реализует проекты для своих клиентов с использованием собственной телекоммуникационной сети и размещает ресурсы в дата-центре класса Tier3 с гарантированным уровнем доступности 99,98% и круглосуточной технической поддержкой.

Пользователям предоставляются комбинированные решения на базе облачных и коммуникационных услуг проводного и беспроводного доступа, одновременно обеспечивая размещение IТ-ресурсов в облаке и доступ к ним.

По прогнозам специалистов, через три-четыре года большинство белорусских компаний перенесут свои данные в «облака». Чтобы минимизировать затраты, сосредоточиться на производстве и стать лидерами в своей отрасли, бизнес уже отказывается от внутренних серверов и переходит на cloud-платформы. А МТС упрощает этот процесс за счет комплексных и доступных решений.
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