Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 1 декабря 2019 года, составило 2040 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1835 дел (89,9% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 38% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (777 дел).

На 1 декабря 2019 года в производстве экономических судов Беларуси числится 205 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

Экономическим судом Минской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении:

дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна №196» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»;

дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна №185» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой».

Экономическим судом Витебской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия Витебской области «Ореховно».

В отчетном периоде экономическим судом Брестской области прекращены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) и утверждены мировые соглашения в отношении:

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племенной завод Закозельский»;

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Озерица»,

а также завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Брестсортсемовощ».

Экономическим судом Могилевской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Западный-Агро».

В ноябре 2019 года экономическим судом Могилевской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Каменичи» в связи с включением в перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению (указ №399 от 02.10.2018 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», решение Могилевского областного исполнительного комитета №26-23 от 31.10.2019).

Также экономическим судом Витебской области в отчетном периоде прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Устье» НАН Беларуси» по аналогичным основаниям (решение Витебского областного исполнительного комитета №558 от 30.10.2019).

В отчетном периоде экономическим судом Минской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении научно-производственного республиканского унитарного предприятия «АДАМАС БГУ».

Экономическим судом Минска завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Магазин «Дарьяна».