Белорусским предприятиям будет возмещаться почти половина затрат на участие в зарубежных выставках. Это отметил директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо на заседании Совета экспортеров при Министерстве иностранных дел Беларуси по вопросам диверсификации экспорта и реализации указа №412 от 14 ноября 2019 г. «О поддержке экспорта».

«Если ранее государственная поддержка участия белорусских предприятий в Национальных зарубежных выставках выражалась в дофинансировании только необорудованной выставочной площади (а прочие расходы несли участники), то теперь, благодаря новому указу «О поддержке экспорта», экспонентам будет возмещаться до 50% всех затрат. Это открывает новые возможности для освоения зарубежных рынков», - пояснил В. Садохо.

Он также добавил, что в настоящее время Национальный центр маркетинга изучает спрос в сегменте зарубежных выставок на 2020 год среди белорусских предприятий с целью формирования выставочных мероприятий с учетом их пожеланий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в заседании Совета экспортеров приняли участие заместитель начальника управления ДВД МИД Ярослав Мицкевич, представители Госстандарта, Министерства финансов, Министерства промышленности Беларуси, концернов «Белнефтехим», «Беллегпром», других заинтересованных министерств и ведомств нашей страны.

В режиме видеоконференции было также организовано участие в мероприятии Брестского, Витебского, Гомельского, Гродненского и Могилевского облисполкомов.