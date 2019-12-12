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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ BECLOUD ЗАПУСКАЕТ РАБОТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ СЕТИ LTE В НОВОМ ЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ
14:50 12.12.2019
Инфраструктурный оператор beСloud в январе 2020 года начинает строительство базовых станций в новом частотном диапазоне – 800 МГц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, радиочастоты диапазона 800 МГц обладают большим радиусом действия и предназначены для обеспечения широкого географического покрытия.
Первые работы по строительству базовых станций в новой полосе радиочастот начнутся на территории Гомельской области. Партнер в реализации проекта предоставит beCloud свою инфраструктуру под базовые станции, а также транспортную сеть на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи. Данная схема взаимодействия ранее уже была успешно опробована партнерами.
В настоящее время сеть LTE инфраструктурного оператора beСloud включает 1996 базовые станции в частотном диапазоне 1800 МГц. 934 из них используют дополнительный диапазон 2600 МГц.
На сегодня LTE-сеть beCloud функционирует в 198 населенных пунктах. Это позволяет обеспечить 76% населения Беларуси доступом к услугам связи 4G.
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