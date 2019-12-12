Инфраструктурный оператор beСloud в январе 2020 года начинает строительство базовых станций в новом частотном диапазоне – 800 МГц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, радиочастоты диапазона 800 МГц обладают большим радиусом действия и предназначены для обеспечения широкого географического покрытия.

Первые работы по строительству базовых станций в новой полосе радиочастот начнутся на территории Гомельской области. Партнер в реализации проекта предоставит beCloud свою инфраструктуру под базовые станции, а также транспортную сеть на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи. Данная схема взаимодействия ранее уже была успешно опробована партнерами.

В настоящее время сеть LTE инфраструктурного оператора beСloud включает 1996 базовые станции в частотном диапазоне 1800 МГц. 934 из них используют дополнительный диапазон 2600 МГц.

На сегодня LTE-сеть beCloud функционирует в 198 населенных пунктах. Это позволяет обеспечить 76% населения Беларуси доступом к услугам связи 4G.