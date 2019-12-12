ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ 23 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ТЕНДЕНЦИИ, НОВАЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»

14:17 12.12.2019 23 декабря 2019 года Министерство финансов организует семинар «Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь: тенденции, новации, направления развития», который состоится в ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минфина (ул. Пугачевская, 6). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в числе планируемых к рассмотрению вопросов: развитие рынка государственных ценных бумаг, организация систем дистанционного банковского обслуживания, депозитарная деятельность, механизмы секьюритизации, передовые технологии и торговые платформы, опыт размещения облигаций на зарубежных биржах, сближение фондовых рынков в рамках интеграционных объединений (предварительная программа прилагается). Спикерами семинара выступят представители Министерства финансов, инфраструктурных организаций белорусского фондового рынка, банков и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.