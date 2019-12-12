Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь»-2019 принимает голоса от потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, конкурс проводится среди организаций, изготавливающих продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукцию производственно-технического назначения, а также компаний, предоставляющих услуги населению.

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия будет учитывать отзывы, поступившие от потребителей в отношении организаций и качества их продукции и услуг.

Каждый потребитель может принять участие в голосовании только один раз (повторное голосование учитываться не будет).

Участие в голосовании можно принять до 11.00 16 декабря.

Для этого необходимо воспользоваться ссылкой - quality.gskp.by и выбрать номинацию: «Продовольственные товары»; «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов»;

«Продукция производственно-технического назначения»; «Услуги населению».

Далее следует нажать кнопку «Нравится» или «Не нравится».

Также можно направить свои отзывы в секретариат комиссии до 16 декабря (включительно) на e-mail: .

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» содействует выявлению качественных, безопасных и конкурентоспособных товаров и услуг, в том числе новых видов, а также их продвижению на внутренний и внешний рынки. Он объявляется ежегодно, начиная с 2002 года по инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.