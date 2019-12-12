ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» МОЖНО ДО 16 ДЕКАБРЯ
14:10 12.12.2019

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь»-2019 принимает голоса от потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, конкурс проводится среди организаций, изготавливающих продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукцию производственно-технического назначения, а также компаний, предоставляющих услуги населению.

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия будет учитывать отзывы, поступившие от потребителей в отношении организаций и качества их продукции и услуг.

Каждый потребитель может принять участие в голосовании только один раз (повторное голосование учитываться не будет).

Участие в голосовании можно принять до 11.00 16 декабря.

Для этого необходимо воспользоваться ссылкой - quality.gskp.by и выбрать номинацию: «Продовольственные товары»; «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов»;

«Продукция производственно-технического назначения»; «Услуги населению».

Далее следует нажать кнопку «Нравится» или «Не нравится».

Также можно направить свои отзывы в секретариат комиссии до 16 декабря (включительно) на e-mail: .

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» содействует выявлению качественных, безопасных и конкурентоспособных товаров и услуг, в том числе новых видов, а также их продвижению на внутренний и внешний рынки. Он объявляется ежегодно, начиная с 2002 года по инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2019
валюта курс
EUR 2.3436
USD 2.1143
RUB 3.3269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3481 +0.0045
USD 2.1091 -0.0052
RUB 3.3365 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3460 2.3500
USD 2.1070 2.1110
RUB 3.3290 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1150
EUR/RUB 70.3000 70.6000
USD/RUB 63.1500 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте