13 декабря со станции Минск-Пассажирский отправится первый новогодний экспресс к Деду Морозу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, туристический проект «Путешествие в Поместье Деда Мороза» существует уже на протяжении 8 лет и пользуется большой популярностью как у жителей, так и у гостей нашей страны. Данный проект стал лауреатом и обладателем специальной награды «Лучший в регионе» республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2018 года, а система качества работы «Дортур» подтверждена Сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001.

В текущем году специальный маршрут выходного дня пользуется также большим спросом. Он рассчитан для туристов в новогодние и рождественские праздники, а также на период зимних каникул у школьников. Специальный Новогодний поезд, состоящий из купейных вагонов, будет курсировать из Минска в поместье Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща» 13, 20, 24, и 27 декабря, а также 2, 4, 6 и 13 января.

Поездки предлагаются в формате туров выходного дня с выездом в пятницу вечером, а рейсы Новогоднего экспресса 24 декабря, 2, 4, 6 и 13 января рассчитаны на период зимних каникул у школьников.

Новогодний состав будет отправляться в поместье Деда Мороза со станции Минск-Пассажирский в 21.57 и прибывать в Брест утром следующего дня в 07.50, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах.

В Национальном парке гости проведут целый день. Путешественников ожидает насыщенная новогодняя экскурсионная программа: они увидят домик Снегурочки, волшебную мельницу, посетят музей подарков Деда Мороза – «Скарбніца», побывают на аллее знаков Восточного календаря и поляне двенадцати месяцев, встанут в хоровод возле Новогодней елки и, конечно, встретятся с хозяином резиденции – Дедом Морозом.

В программу тура также входит знакомство с музеем природы Национального парка «Беловежская пуща», прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах.

Обратно в столицу из Бреста Новогодний поезд отправится в 17.28 и прибудет в Минск в 22.18. Ярким моментом путешествия станет развлекательная программа с аниматорами и встреча с железнодорожным Дедом Морозом. Юные путешественники расскажут Деду Морозу стихи, споют с ним песенки, порадуют своими рисунками – впечатлениями о поездке, разгадают загадки и, конечно, получат сладкие угощения.

Ежегодно туристическим поездом по направлению Минск-Брест-Минск перевозится более 1600 человек. Планируется, что в текущем сезоне «Путешествие в Поместье Деда Мороза» совершат более 2000 пассажиров.

Подробно с программами туров Туристического центра «Дортур» Белорусской железной дороги можно ознакомиться на сайте dortour.by.