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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКГОРИМУЩЕСТВО» ПРЕЗЕНТУЕТ НА ЯРМАРКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
13:28 12.12.2019
Комитет «Минскгоримущество» принимает участие в Ярмарке инновационных идей Smart Patent -2019, которая проходит в рамках Международного научно-практического форума INMAX-2019» 11-12 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, комитет «Минскгоримущество» презентует возможности белорусской столицы по развитию малого и среднего бизнеса: продажа государственной собственности на аукционах, обмен ИПЧ «Имущество» граждан на находящиеся в государственной собственности акции открытых акционерных обществ, информация о свободных площадях, находящихся в собственности г. Минска, в том числе предоставляемых в аренду за ноль рублей.
В этом году мероприятия SMART PATENT направлены на популяризацию инновационной деятельности, на вопросы получения государственной и грантовой поддержки и развитие образования в области стратегического менеджмента и бережливого производства.
Форум INMAX и Ярмарка инновационных идей SMART PATENT собрали в Национальной библиотеке Беларуси более 1000 представителей науки, образования и бизнеса. В ярмарке участвуют ведущие эксперты из Беларуси, Казахстана, Литвы, Украины и Российской Федерации в сфере управления инновационными компаниями и производственными организациями, представители научных и инновационных лабораторий и организаций, инвестиционные и инновационные фонды, центры трансфера технологий, представители органов государственного управления и все желающие реализовать свой инновационных проект с получением государственной поддержки или с привлечением частного капитала.
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