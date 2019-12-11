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ЭКОНОМИКА РБ


В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕН РЯД ПРОБЛЕМ: ПОТЕРЯ КОРМОВ И МОЛОДНЯКА, ЗАКУПКИ У ПОСРЕДНИКОВ, ПЛОХОЕ ХРАНЕНИЕ ТЕХНИКИ И УРОЖАЯ
12:50 12.12.2019

Вопрос обеспечения сохранности и эффективности использования товарно-материальных ценностей, недопущения необоснованного посредничества в сельскохозяйственных организациях рассмотрен на совместном заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области и Гродненского областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, недобросовестное и халатное отношение должностных лиц сельхозорганизаций к обеспечению сохранности средств производства и выращенной продукции на всех этапах хозяйственной деятельности приводит к необоснованным потерям.

Так, 27 ноября 2019 года в КСУП «Дворец-Агро» Дятловского района ни один из 6 зерноуборочных комбайнов не был поставлен на хранение (не произведена полная очистка, не ослаблены ремни, не законсервированы штоки, не поставлены на подставки). Это чревато преждевременным выходом из строя узлов и механизмов, дополнительными затратами по их приобретению.

Аналогичные факты были выявлены в 7 районах Гродненской области.

В ОАО «Городечно» Новогрудского района более 8 лет не эксплуатируется кормоуборочный комбайн «КВК-800», который практически полностью разукомплектован (остались только рама, выхлопная труба и задняя рулевая ось). А ведь еще даже не погашены лизинговые платежи.

Несмотря на ежегодный дефицит минеральных удобрений, не уделяется должное внимание обеспечению их сохранности.

Так, протекала крыша склада минеральных удобрений возле д. Оюцевичи в КСПУП «Птицефабрика Красноармейская» (нужен ремонт в местах примыкания плит перекрытия и вентиляционных шахт). Ремонт кровли необходимо было провести в складах минеральных удобрений, принадлежащих КСУП «Русь-Агро» Дятловского, КСУП «Мижевичи» Слонимского, УСП «Совхоз Порозовский» Свислочского, КСУП «Приграничный» Ошмянского, КСУП «Ворняны» Островецкого районов.

В сельхозорганизациях Гродненской области допускаются потери кормов из-за несоблюдения технологии их хранения. В частности, 11 сентября на ферме «Лыковичи КСУП «Черняховский-Агро» Кореличского района» отмечено некачественное укрытие заполненной кормом силосно-сенажной траншеи. По причине недостаточного количества материала, закрепляющего верхний слой полиэтиленового укрытия, произошла его разгерметизация и в заготовленный корм попадали атмосферные осадки.

Есть проблемы и в обеспечении сохранности выращенного урожая. Факты потерь при уборке зерновых по причине неправильной настройки зерноуборочных комбайнов выявлены в КСУП «Подороск» Волковысского, ЛРСУП «Можейково» Лидского, КСУП «Юратишки» Ивьевского районов. Факты перевозки зерна автомобилем без укрытия зафиксированы в хозяйствах Щучинского, Мостовского, Лидского, Свислочского, Островецкого, Ивьевского, Вороновского районов.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома не проводил активную профилактическую работу по вопросам соблюдения курируемыми организациями законодательства о закупках, исключения необоснованного посредничества.

Проведенный анализ закупок запасных частей к отечественной сельхозтехнике показал, что у посредников, не являющихся официальными представителями заводов-изготовителей, сельскохозяйственные организации приобретают от 14% до 60% объема закупаемых запчастей. Торговая надбавка посредников по отдельным позициям достигала 160%. Выявлены нарушения при проведении процедур закупок средств защиты растений.

Информация о недостатках, выявленных в организациях, входящих в состав ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром», направлена в райисполкомы и «Гродномясомолпром». За непринятие своевременных мер по устранению выявленных недостатков должностные лица привлечены к административной ответственности. По итогам заседания Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома, управлениям сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов поручено усилить контроль за осуществлением подведомственными организациями закупок товаров (работ, услуг), в том числе путем проведения централизованных маркетинговых исследований при закупках однородных товаров. Необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение требований государственного стандарта по постановке техники на хранение, технологических регламентов производства и выращивания сельхозпродукции. Следует усилить работу по недопущению фактов разукомплектования техники, обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей. Предлагается взять на особый контроль работу по обеспечению сохранности и недопущению фактов превышения нормативов непроизводительного выбытия молодняка животных в сельхозорганизациях.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» поручено организовать работу по проведению централизованных закупок товарно-материальных ценностей и услуг для перерабатывающих предприятий.
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