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ЭКОНОМИКА РБ
УНИКАЛЬНАЯ ФАБЛАБ-ПЛАТФОРМА СОЗДАНА В ЛИЦЕЕ БГУ
12:19 12.12.2019
Уникальная ФабЛаб-платформа создана в Лицее БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, современная лаборатория направлена на развитие инженерного образования среди учащихся.
Лаборатория оборудована 3D-принтерами, паяльной станцией, имеется необходимый слесарный инструмент и электронные компоненты. Здесь также установлены интерактивная доска и проектор с целью проведения лекций и мастер-классов.
Воспользоваться специализированным пространством, изготовить необходимый предмет и собрать экспериментальный образец могут все желающие лицеисты. Перед началом работы с оборудованием каждый учащийся должен зарегистрироваться в специальной системе, пройти стартовое обучение и технику безопасности. Для оценки результатов начинающих инженеров лаборатории предусмотрен запуск рейтинговой системы.
Кроме того, со следующего учебного года планируется набор на физико-информационный профиль, включающий изучение инженерии, 3D-моделирования, робототехники и электроники.
Создание специализированного класса стало возможным при поддержке компании EnCata. Открытие кабинета состоялось 11 декабря с участием проректора по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константина Козадаева, начальника управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Беларуси Дмитрия Крупского, директора Лицея БГУ Игоря Вараксы, а также руководства MakeIT.center.
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