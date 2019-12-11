Организации Госкомвоенпрома участвуют в ярмарке инновационных идей SMART PATENT, которая открылась 11 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.

В рамках ярмарки проходит выставка инновационных проектов SMART PATENT. В галерее «Ракурс» представлено 39 проектов в области медицины, IT-сферы, биотехнологий, энергетики, промышленных технологий, химии и нанотехнологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на выставке SMART PATENT в разделе «Промышленность» предприятия Госкомвоенпрома представили свои инновационные проекты: организация производства социально значимой продукции – глюкометра «ИРМА ПЛЮС» с речевым сопровождения процедуры измерения гликемии для больных сахарным диабетом (ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ»); радиоэлектронное ружье для борьбы с мультикоптерами «Гроза - Р» (ОАО КБ «Радар» — управляющая компания холдинга «Системы радиолокации»); видеомониторы межвидового применения для жестких условий эксплуатации (ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»); специальный заградительно-штурмовой комплекс «Рубеж» (ОАО «Агат- электромеханический завод»); аппаратура для мобильных робототехнических и беспилотных систем радиационного мониторинга и контроля окружающей среды (Научно- производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» ОАО «МНИПИ»).

На своем стенде ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» представило линейку видеомониторов для медицинских учреждений и служб управления воздушным движением. Например, видеомонитор УВД с диагоналями 24 дюйма для служб управления воздушным движением имеет низкий коэффициент пульсаций яркости подсветки (не более 5 процентов), что позволяет обеспечить более комфортную работу, снижает утомляемость и общую нагрузку на диспетчера при длительной работе. Высокое разрешение UHD 4K позволяет одновременно выводить на экран несколько видеосигналов от различных источников. Это позволяет отображать на экране всю необходимую информацию и значительно расширить комплексное применение изделия.

Еще один выставочный экспонат для отображения видеосигналов и изображений с высоким разрешением UHD 4K – видеомонитор ВМЦ-81.3:ЖК.

Специалисты из витебского КБ «Дисплей» также представили видеомониторы с расширенным цветовым охватом, удовлетворяющим требованиям по цветопередаче, для средств отображения в классах медицинских, хирургических мониторов.

Применение в изделиях специальных схемотехнических, конструктивных решений и технологий, разработанных специалистами ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», позволяет обеспечить широкий диапазон рабочих температур по критерию читаемости динамической информации (–55…+70) и высокую стойкость к воздействию различных внешних факторов: влажность до 100%, многократные вибрации до 6g и одиночные — до 500g.

В ОАО «КБ Радар» разработаны несколько модификаций систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами семейства "Гроза", в том числе массового производства типа мультикоптер. В данном направлении Республика Беларусь занимает достаточно серьезную нишу, и наши научно-технические решения достаточно актуальны на сегодняшний день, а ОАО «КБ «Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» входит в пятерку мировых лидеров в данном направлении.

Специалисты КБ Радар представили переносное радиоэлектронное ружью массового производства «Гроза-Р» для борьбы с мультикоптерами. По своим техническим характеристикам «Гроза-С» является одним из лучших в мире. Его отличительная особенность – применение инновационных технологий спуфинга, то есть способность не только нарушать каналы связи беспилотника с командным пунктом, но «обманывать» его средства навигации. Обману навигации сегодня не может противостоять ни один беспилотник. Среди конкурентных преимуществ – дальность действия (радиоподавление канала управления БЛА – до 2 км), время непрерывной работы – не менее 1 часа, функция объективного контроля действия оператора.

Учитывая, что в настоящее время малоразмерные БЛА получили широкое распространение не только в армиях различных государств, но и у террористических группировок, задача борьбы с ними приобретает первостепенное значение.

Инновационный проект, предусматривающий инвестицию для развития производственной базы изготовления глюкометров «ИРМА ПЛЮС» нового поколения представило ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ». Глюкометр обеспечивает речевое (голосовое) сопровождение последовательности выполнения оперативного определения концентрации глюкозы. Управление глюкометром осуществляется одной кнопкой, информация о режимах работы отображается на ЖК дисплее. Глюкометр «ИРМА ПЛЮС» с речевым сопровождением не имеет аналогов в стране и уже прошел государственные, санитарно-гигиенические и клинические испытания.

Среди уникальных инновационных изделий, представленных УП «АТОМТЕХ» ОАО «МНИПИ» - пост радиационного контроля ПРК-АТ2341, предназначенный для непрерывного контроля радиационной и метеорологической обстановки, в том числе в зоне влияния АЭС, а также дозиметрические и спектрометрические интеллектуальные блоки детектирования гамма-излучений для использования в составе стационарных и мобильных постов радиационного контроля и робототехнических устройств наземного, авиационного и морского применения.

В работе образовательного модуля «Сессия стратегического менеджмента» от бизнес-школы EMAS по программе Executive MBA (Российская Федерация) приняли участие более 80 представителей Госкомвоенпрома и практически всех организаций, входящих в его систему, а это руководители предприятий, их заместители по развитию, руководители маркетинговых подразделений и другие.

О современном продвижении бизнес-стратегий и стратегическом менеджменте, которые позволяют успешно развиваться в условиях современных рынков, шла речь на мастер-классе Андрея Коляды, ректора EMAS, одного из лучших экспертов в России и Восточной Европе по бизнес-стратегии, стратегическому менеджменту и лидерству.

Отметим, что в мероприятиях принимают участие более 30 научных экспертов из Беларуси, России и Литвы в сфере управления инновационными компаниями и производственными организациями, представители научных и инновационных лабораторий и организаций, инвестиционные и инновационные фонды, центры трансфера технологий, представители органов государственного управления и все желающие реализовать свой инновационный проект с получением государственной поддержки или с привлечением частного капитала.

Организаторы форума – Комитет экономики Минского городского исполнительного комитета, ОО «Центр молодежных инноваций», ООО «Минский городской технопарк».

Ярмарка инновационных идей SMART PATENT и Форум INMAX продлятся по 12 декабря.