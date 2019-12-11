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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ В БЕЛАРУСИ СОСТАВЯТ ОТ 5,1 ДО 19,2 РУБЛЯ
11:46 12.12.2019

Первые елочные базары в Беларуси начнут работать с 20 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, из-за изменившихся условий предоставления площадей в Минске, ассортимент организаций Министерства лесного хозяйства в нынешнем году будет представлен лишь в двух точках: ул. Багратиона, 70 (ГЛХУ «Минский лесхоз») и ул. Притыцкого, 146 (продукция Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра).

С целью удовлетворения спроса на новогодние деревья лесхозы Минской области развернут активную торговлю в населенных пунктах, вплотную прилегающих к Минску (Сеница, Колодищи и др.). Перечень торговых точек будет размещен на сайтах государственных производственных лесохозяйственных объединений.

Министерство лесного хозяйства не несет ответственности за ассортимент и цены, сформированные частными организациями и индивидуальными предпринимателями. В таблице приведены средние цены по лесхозам ГПЛХО, стоимость формируется исходя из различных факторов, в том числе породы дерева, логистических затрат и т.д.

Розничные цены на елки по лесхозам ГПЛХО:

Брестская область:

торговые базары, склад лесхоза (с НДС): до 1 м – 6,5 руб., св. 1 до 2 м – 8,2 руб., св. 2 до 3 м – 10,1 руб.;

склад лесничества (без НДС): до 1 м – 5,1 руб., св. 1 до 2 м – 6,5 руб., св. 2 до 3 м – 8,1 руб.;

Витебская область:

торговые базары, склад лесхоза (с НДС): до 1 м – 10,9 руб., св. 1 до 2 м – 13,8 руб., св. 2 до 3 м – 19,2 руб.;

склад лесничества (без НДС): до 1 м – 7 руб., св. 1 до 2 м – 8,5 руб., св. 2 до 3 м – 12 руб.;

Гомельская область:

торговые базары, склад лесхоза (с НДС): до 1 м – 8,7 руб., св. 1 до 2 м – 10,8 руб., св. 2 до 3 м – 15 руб.;

склад лесничества (без НДС): до 1 м – 5,6 руб., св. 1 до 2 м – 7,1 руб., св. 2 до 3 м – 10,3 руб.;

Гродненская область:

торговые базары, склад лесхоза (с НДС): до 1 м – 9,5 руб., св. 1 до 2 м – 11,6 руб., св. 2 до 3 м – 16,4 руб.;

склад лесничества (без НДС): до 1 м – 7 руб., св. 1 до 2 м – 8,3 руб., св. 2 до 3 м – 8,7 руб.;

Минская область:

торговые базары, склад лесхоза (с НДС): до 1 м – 10,6 руб., св. 1 до 2 м – 12,8 руб., св. 2 до 3 м – 16,7 руб.;

склад лесничества (без НДС): до 1 м – 8,3 руб., св. 1 до 2 м – 10,6 руб., св. 2 до 3 м – 13,9 руб.;

Могилевская область:

торговые базары, склад лесхоза (с НДС): до 1 м – 7,1 руб., св. 1 до 2 м – 9,4 руб., св. 2 до 3 м – 18,8 руб.;

склад лесничества (без НДС): до 1 м – 5,8 руб., св. 1 до 2 м – 7,7 руб., св. 2 до 3 м – 15,6 руб.;

Средняя по стране:

торговые базары, склад лесхоза (с НДС): до 1 м – 9 руб., св. 1 до 2 м – 11 руб., св. 2 до 3 м – 16 руб.;

склад лесничества (без НДС): до 1 м – 7 руб., св. 1 до 2 м – 8 руб., св. 2 до 3 м – 12 руб.
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