В связи с проведением ремонтных работ на Северо-Кавказской железной дороге (ОАО «РЖД») поезд № 302/301 Минск-Адлер (отправлением из Минска и Адлера по нечетным числам месяца) с 13 января до 25 апреля 2020 года будет следовать частично измененным расписанием и маршрутом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 302 Минск-Адлер будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 10:23 и прибывать на конечную станцию Адлер в 15:06. Поезд № 301 Адлер-Минск в этот период будет отправляться со станции Адлер в 22:11 и прибывать на конечную станцию Минск-Пассажирский в 05:21.

До 11 января 2020 года и с 27 апреля до 7 декабря 2020 года поезд № 302/301 Минск-Адлер будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 12:20 и прибывать на конечную станцию Адлер в 12:32. Из Адлера поезд будет отправляться в 16:08 и прибывать на конечную станцию Минск-Пассажирский в 17:37. Из Минска и Адлера поезд № 302/301 будет отправляться и прибывать на конечные станции по нечетным числам месяца.