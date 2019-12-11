Распоряжением премьер-министра № 642р от 10.12.2019 г. создана межведомственная рабочая группа по выработке решений для повышения энергоэффективности на объектах социальной сферы в рамках развития взаимодействия с Представительством Всемирного банка в Беларуси.

Ее руководителем назначен заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, межведомственной рабочей группе поручено организовать в 2020 году качественную проработку и подготовку облисполкомами и Минским горисполкомом проектных предложений по комплексному повышению энергоэффективности, в том числе использованию возобновляемых источников энергии, на объектах социальной сферы.

На основании предложений и подходов Представительства Всемирного банка к подготовке и реализации перспективного инвестиционного проекта ”Повышение энергоэффективности в социальной сфере“ за счет кредитных средств Международного банка реконструкции и развития межведомственной рабочей группе необходимо проанализировать целесообразность внесения в действующие нормативные правовые акты комплексных изменений, необходимых для создания условий для реализации инвестиционного проекта.

Также поручено с учетом результатов выполнения работы и при необходимости совместно с Представительством Всемирного банка разработать концепцию подготовки и реализации инвестиционного проекта, подготовить план по подготовке проектов нормативных правовых актов и внесению в действующие нормативные правовые акты изменений, необходимых для создания условий для реализации инвестиционного проекта.

Межведомственная рабочая группа может при необходимости привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома, других организаций.