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ЭКОНОМИКА РБ


ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В НОЯБРЕ УМЕНЬШИЛАСЬ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЦЕН НА ПРОДТОВАРЫ – МАРТ
10:36 12.12.2019

В ноябре 2019 г. к октябрю 2019 г. прирост потребительских цен составил 0,2%, к декабрю 2018 г. – 4,2%. В годовом выражении (ноябрь 2019 г. к ноябрю 2018 г.) инфляция замедлилась до целевого параметра и составила 5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим годовая инфляция в большей степени уменьшилась за счет сокращения влияния цен на продовольственные товары на 0,3 процентного пункта.

В ноябре 2019 г. в годовом выражении продолжилось замедление роста цен на мясо и мясопродукты, а также хлеб и хлебобулочные изделия, что, по оценке, обусловило 0,2 п.п. снижения роста потребительских цен в целом.

Кроме того, отмечается значительное снижение интенсивности роста цен на плодоовощную продукцию как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с аналогичным месяцем предыдущего года, в результате чего годовой прирост цен на нее снизился с 16,2% в октябре 2019 г. до 12,1% в ноябре 2019 г.

В ноябре 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем на рынке плодоовощной продукции отмечается сезонное удорожание огурцов, помидоров и перцев, а также яблок и винограда.

При этом в ноябре отмечается снижение тарифов на услуги пассажирского транспорта и цен на значительную часть непродовольственных товаров: обувь, парфюмерно-косметические товары, синтетические моющие средства, медикаменты и др.

Продолжилось замедление темпов роста регулируемых цен и тарифов: в годовом выражении их прирост составил 7,5% (7,6% месяцем ранее). Это по-прежнему обусловлено в большей степени более умеренным повышением цен на автомобильное топливо – 0,6% в ноябре 2019 г., против 1,8% в ноябре 2018 г.

В ноябре 2019 г. отмечается повышение тарифов на услуги отопления на 2,2%, а также цен на табачные изделия и алкогольные напитки на 1,1 и 0,6% соответственно.
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