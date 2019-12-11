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ЭКОНОМИКА РБ


НАРУШЕНИЯ ТЕХРЕГАМЕНТОВ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ ВЫЯВЛЕНЫ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
09:53 12.12.2019

В сельхозпредприятиях Витебской области нарушаются техрегламенты заготовки кормов. Это было выявлено в ходе проверок органами прокуратуры области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, сельхозпредприятиям региона было поручено обеспечить животноводческое поголовье качественными кормами, построить для этого траншеи травяных кормов под полную потребность, чтобы не хранить сенаж и силос в курганах и буртах. Вместе с тем задание по строительству таких хранилищ не выполнили в Докшицком, Лепельском, Шумилинском, Оршанском, Лиозненском и Поставском районах. Причина – у организаций, на территории которых определялось возвести траншеи, закончились средства.

Всех должностных лиц заранее предупредили о недопустимости закладки травяных кормов в наземные бурты и курганы, довели требования технологического регламента по их заготовке, провели для них учебные семинары.

В развитие событий прокуроры в 2019 году установили около 100 фактов закладки кормов в бурты в Верхнедвинском, Толочинском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Полоцком, Россонском и Чашникском районах.

К примеру, в хозяйствах Толочинского района введено в эксплуатацию 18 траншей, однако этого числа хранилищ оказалось недостаточно - оставшийся корм, как и прежде, был заложен в бурты.

В одном из хозяйств Глубокского района наряду с закладкой кукурузного силоса в бурт выявлена его порча: следы плесени и гниения, разогрев массы. По данному факту руководитель предприятия уже привлечен к ответственности за нарушение санитарных правил по ст.15.38 Кодекса об административных правонарушениях.

Из-за отсутствия контроля за работой подчиненных в отдельных предприятиях АПК не соблюдали технологию закладки кормов в хранилища и температурный режим при трамбовке массы, вместо полимерной упаковки при укрытии хранилищ сенажа использовали солому, песок и опилки.

Проблемным вопросом оказалось и укрытие траншей пленочным полотном: незнание и игнорирование специалистами ветеринарной и агрономических служб райсельхозпродов и сельхозорганизаций профильного законодательства привело к приобретению для заготовки кормов полимерной пленки ненадлежащих технических характеристик.

По результатам проверок прокуроры направили руководителям хозяйств 25 актов надзора, инициировали привлечение 66 должностных лиц к административной и дисциплинарной ответственности.
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