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ЭКОНОМИКА РБ


ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ СОСТОИТСЯ В БОБРУЙСКЕ 12 ДЕКАБРЯ
09:27 12.12.2019

Ярмарка инновационных разработок для машиностроения состоится в Бобруйске 12 декабря (ул. Пушкина, 215 а).

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, программа мероприятия включает проведение презентаций инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, деловых переговоров, подписание протоколов о сотрудничестве, заключение договоров.

К участию в ярмарке приглашены представители государственных заказчиков, головных организаций-исполнителей, разработчиков и производителей научно-технической продукции, бизнеса, субъектов инновационной инфраструктуры, других заинтересованных.
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