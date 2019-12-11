ЭКОНОМИКА РБ

ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ СОСТОИТСЯ В БОБРУЙСКЕ 12 ДЕКАБРЯ

09:27 12.12.2019 Ярмарка инновационных разработок для машиностроения состоится в Бобруйске 12 декабря (ул. Пушкина, 215 а). Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, программа мероприятия включает проведение презентаций инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, деловых переговоров, подписание протоколов о сотрудничестве, заключение договоров. К участию в ярмарке приглашены представители государственных заказчиков, головных организаций-исполнителей, разработчиков и производителей научно-технической продукции, бизнеса, субъектов инновационной инфраструктуры, других заинтересованных.