Индекс цен на продовольственные товары по Минску в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,6%, с декабрем 2018 г. – 103,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на непродовольственные товары в ноябре 2019 г. снизились по сравнению с октябрем 2019 г. на 0,5%, по сравнению с декабрем 2018 г. выросли на 4,4%.

Индекс цен на услуги в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,1%, с декабрем 2018 г. – 106,1%.