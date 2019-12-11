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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В МИНСКЕ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 4%
18:07 11.12.2019
Индекс цен на продовольственные товары по Минску в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,6%, с декабрем 2018 г. – 103,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на непродовольственные товары в ноябре 2019 г. снизились по сравнению с октябрем 2019 г. на 0,5%, по сравнению с декабрем 2018 г. выросли на 4,4%.
Индекс цен на услуги в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,1%, с декабрем 2018 г. – 106,1%.
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