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ЭКОНОМИКА РБ


ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 30 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВРЕМЯ САНАЦИИ УХУДШИЛОСЬ
17:36 11.12.2019

В перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства), включены 30 сельхозорганизаций Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, экономический суд возбудил в отношении данных юридических лиц производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве). В июле-сентябре 2017 года в отношении должников начаты процедуры санации, проведение которых ограничено 36 месяцами.

«Срок завершения санации всех 30 сельскохозяйственных организаций – июль-сентябрь 2020 года. Однако за два с половиной года их финансовое положение ничуть не улучшилось, а напротив – постепенно ухудшается, за исключением ОАО «Орля» Щучинского района. Принимаемые антикризисными управляющими меры не приносят результата», – сказал прокурор Гродненской области Виктор Корзун на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.

Выявлены факты, когда обязанности антикризисных управляющих исполняли бывшие руководители хозяйств, которые ранее не смогли обеспечить их рентабельную деятельность. В частности, так произошло в двух сельхозорганизациях Дятловского района из трех, находящихся в стадии банкротства.

Органы прокуратуры установили, что в связи с большим количеством организаций-банкротов антикризисные управляющие Слонимского, Ошмянского, Лидского, Ивьевского и Дятловского районов не способны результативно выполнять возложенные на них обязанности.

Ряд нарушений, создававших условия для коррупции, прокуроры выявили на предприятиях Ивьевского, Слонимского и Сморгонского районов.

Не соблюдали требования закона в ходе конкурсов по продаже неиспользуемых объектов недвижимости в ОАО «Городечно» Новогрудского района.

Районные исполнительные комитеты не оказывали необходимое содействие антикризисным управляющим в работе по стабилизации финансового положения хозяйств.
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