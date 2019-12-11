Минская ТЭЦ-4 определена предварительной площадкой для энергетической утилизации твердых бытовых отходов. Об этом сообщила на пресс-конференции 10 декабря заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

«Предварительной площадкой, для которой разрабатывается предпроектная документация, определена Минская ТЭЦ-4. Рассматриваются 3 варианта технических решений — под все варианты выполнены расчеты и оценка воздействия на окружающую среду. Диверсификация энергоносителей остается для Беларуси одним из приоритетов, и именно в сфере производства тепловой энергии есть резерв, чтобы вовлечь новые виды энергоносителей. В качестве одного из них рассматриваются отходы, которые могут поступать в виде топлива на ТЭЦ и использоваться в специальных котельных установках для производства тепловой энергии», – сказала О. Прудникова.

По ее словам, объем необходимых для реализации проекта инвестиций будет определен после того, как выберут вариант реализации проекта, проведут тендерные торги по закупкам.

«За рубежом аналогичный проект обходится примерно в 150 млн евро. В случае реализации проекта на Минской ТЭЦ-4 затраты будут оптимизированы, так как на станции есть необходимая инфраструктура и подготовленный персонал. Если бы пришлось создавать такое предприятие с нуля на новой площадке, это обошлось бы дороже. Источниками для реализации таких проектов, как правило, выступают кредитные ресурсы, собственные средства предприятия. Этот вопрос еще будет дополнительно прорабатываться. В настоящее время Министерство энергетики подготовило предпроектную документацию, документы для прохождения общественных обсуждений. После выполнения ответственными исполнителями всех законодательно установленных процедур и проведения общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду данного объекта, мы будем готовы информировать о выбранном направлении реализации проекта», — отметила замминистра энергетики.

Заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез рассказал о разработке в Минске новой схемы по обращению с отходами.

«Сегодня мы разрабатываем схему по обращению с отходами. Она позволит нам определить правильную логистику, каким образом лучше производить сбор, перевозку, сортировку отходов, какое расположение контейнерных площадок обеспечит максимальное разделение коммунальных отходов. Помимо этого в Минске обновят данные о морфологическом составе твердых коммунальных отходов: сколько там пластика, стекла, металла, других отходов и как состав отличается в зависимости от времени года. Это необходимо сделать к концу 2020 года. Последний раз такие данные обнародовали в 2010 году в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас заключен договор с «Белжилпроектом». Итоги этой работы помогут определить необходимость сортировки и физико-химические данные отходов. На основе этой информации можно будет установить наиболее эффективный способ утилизации», - отметил Т. Кремез.

По данным ГО «Минское городское жилищное хозяйство», в Минске ежегодно образуется свыше 880 тыс. т отходов.

«Порядка 500 тыс. т в дальнейшем нужно компостировать, захоронить либо использовать в энергетике. Сегодня есть несколько сортировочных линий, они позволяют переработать не более 150 тыс. т отходов. Встает вопрос о переработке еще 350 тыс. т. В настоящее время мы думаем, каким образом это сделать», – пояснил Т. Кремез.

Распоряжением премьер-министра Беларуси №368р от 11.09.2019 создана рабочая группа и определен план мероприятий по вопросам сжигания на ТЭЦ в Минске твердых коммунальных отходов. В числе ответственных исполнителей Министерство энергетики, Минский горисполком, Минжилкомхоз, Минприроды, Минстройархитектуры, Минздрав, НАН Беларуси и другие заинтересованные.