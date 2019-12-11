ОАО «Белгипс» в первом квартале 2020 года планирует демонтировать оборудование и строительные конструкции в цехах гипса и гипсокартонных листов на старом производстве в Минске (ул. Козлова, 24).

Как сообщает сайт предприятия, демонтаж оборудования связан с запуском нового производства и переездом в п. Гатово. Для этого ОАО «Белгипс» ищет подрядчиков.

Сроки производства работ – с 15 января по 15 марта 2020 года.