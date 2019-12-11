|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПОТОК ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ «БРЕСТ-ЗАПАДНЫЙ» ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ВЫРОС НА 65%
16:30 11.12.2019
Железнодорожный грузопоток через таможенный пост «Брест-Западный» с 2013 по 2018 годы возрос на 65%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, среднее время таможенного оформления в РПТО «Брест-Северный» одного железнодорожного контейнерного состава (45 контейнеров в каждом), следующего транзитом, не превышает 80 минут.
Существенное количество в объеме транзитных перевозок (около 40%) составляют грузы, отправителями - получателями которых являются резиденты КНР. За 10 месяцев 2019 года в Брестской таможне было оформлено свыше 35 тыс. таких контейнеров. Доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита до 10 минут, достигла по ТП «Брест-Западный» 97%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2019
Курсы в банках
на 11.12.2019
Конвертация в банках
на 11.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте