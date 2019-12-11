Железнодорожный грузопоток через таможенный пост «Брест-Западный» с 2013 по 2018 годы возрос на 65%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, среднее время таможенного оформления в РПТО «Брест-Северный» одного железнодорожного контейнерного состава (45 контейнеров в каждом), следующего транзитом, не превышает 80 минут.

Существенное количество в объеме транзитных перевозок (около 40%) составляют грузы, отправителями - получателями которых являются резиденты КНР. За 10 месяцев 2019 года в Брестской таможне было оформлено свыше 35 тыс. таких контейнеров. Доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита до 10 минут, достигла по ТП «Брест-Западный» 97%.