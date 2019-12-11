Сумма поступившего в бюджет Витебской области налога на игорный бизнес за январь-октябрь 2019 года составила 4,1 млн руб., что составило 0,3% удельного веса в доходах бюджета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).