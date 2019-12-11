Для Беларуси важен международный опыт развития инновационной инфраструктуры и инновационного предпринимательства, а также поиск и внедрение новых механизмов стимулирования инновационного бизнеса. Об этом заявил сегодня на открытии семинара «Государственно-частные венчурные фонды для поддержки инновационных проектов» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, сегодняшнее мероприятие является частью совместной программы Европейской экономической комиссии ООН и ГКНТ по совершенствованию потенциала органов управления республики по проблеме «Государственная научно-техническая и инновационная политика и риск».

«Это уже второе совместное мероприятие за последние семь месяцев, которое проводится при поддержке правительства Швеции», - подчеркнул председатель ГКНТ.

А. Шумилин отметил, что учет в законодательстве о научной и инновационной деятельности права исполнителя научных исследований и разработок на риск и на недостижение запланированного в проекте результата по объективным, не зависящим от исполнителя и заказчика причинам, разделение этих рисков между государством и бизнесом на ранних стадиях развития – важная проблема.

«Она затрагивает множество аспектов. От ее решения зависит, в частности, сможем ли мы существенно нарастить долю инновационных, технологичных стартапов в общем количестве новых бизнесов и повысить их выживаемость; останутся ли эти компании в Беларуси или уйдут за рубеж. Наконец, сможем ли мы увеличить общее финансирование науки и инноваций за счет роста доли бизнеса в этом процессе. Успешные практики решения этих проблем другими странами могут дать нам подсказки, неудачные шаги – предостеречь от неэффективных мер», - сказал он.

Семинар «Государственно-частные венчурные фонды для поддержки инновационных проектов» проводится в рамках разработки дорожной карты для Беларуси на основе международной практики. Его организаторами являются Европейская экономическая комиссия ООН и Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при поддержке посольства Швеции. В семинаре участвуют представители органов государственного управления, инвесторы, финансовые организации, представители частных и государственных инновационных компаний, потенциальные предприниматели, представители организаций, содействующих развитию бизнеса, таких как инкубаторы, технологические парки, научно-исследовательские организации и университеты.