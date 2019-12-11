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ЭКОНОМИКА РБ
СОВЕТ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» РАССМОТРИТ ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2019 ГОДУ
14:00 11.12.2019
Ожидаемые итоги работы организаций концерна «Беллесбумпром» в 2019 году и задачи на 2020 год рассмотрят сегодня в Минске на заседании Совета концерна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, до начала заседания его участники ознакомятся с производством обойной фабрики и обсудят актуальные вопросы обойного производства.
После заседания Совета концерна состоится семинар-совещание для руководителей организаций концерна по вопросам развития цифровой экономики в организациях отрасли.
Участие в мероприятии примут все руководители организаций концерна и представители РК Белорусского профсоюза работников леса и природопользования.
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