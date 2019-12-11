Ожидаемые итоги работы организаций концерна «Беллесбумпром» в 2019 году и задачи на 2020 год рассмотрят сегодня в Минске на заседании Совета концерна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, до начала заседания его участники ознакомятся с производством обойной фабрики и обсудят актуальные вопросы обойного производства.

После заседания Совета концерна состоится семинар-совещание для руководителей организаций концерна по вопросам развития цифровой экономики в организациях отрасли.

Участие в мероприятии примут все руководители организаций концерна и представители РК Белорусского профсоюза работников леса и природопользования.