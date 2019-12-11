ОАО «МТЗ» поставит лесозаготовительную технику в Уфу и Карелию для тестирования в суровых климатических условиях. Договоренности достигнуты на выставке «Российский лес», которая прошла 4-6 декабря в Вологде (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, завод представил на выставке три машины для лесозагтовки.

Машина лесная погрузочно-транспортная BELARUS МЛ-131 – форвадер, который предназначен для выполнения работ на лесозаготовках по сбору, погрузке и транспортировке сортиментов, а также для их разгрузки, сортировки и складирования на промежуточных складах. Машина многофункциональная BELARUS ММ-2 разработана для выполнения работ по лесовозобновлению, уходу за лесом, транспортных и трелевочных работ. Она создана на базе колесного трактора BELARUS-1221.B и может комплектоваться по заказу потребителей толкателем, уборочным, трелевочным и мульчирующим оборудованием. BELARUS ММ-2 оснащена защитными ограждениями кабины, капота, фар и элементов трансмиссии. Такая техника способна выполнять задачи по расчистке участков после лесозаготовок, разрыхлению почвы с одновременным удалением и измельчением пней, корней и кустарников.

Машина трелевочная канатная BELARUS МТК-431 разработка, не имеющей аналогов в отечественном машиностроении в области лесозаготовительной техники. При ее разработке учитывался опыт, передовые идеи и решения зарубежных производителей. Канатная дорога обеспечивает трелевку хлыстов и сортиментов на расстояние до 200 м через заболоченные территории, русла рек, на гористой местности. Ее грузоподъемность составляет 1200 кг.