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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ РАСШИРЯЕТ РЫНОК СБЫТА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
13:44 11.12.2019
ОАО «МТЗ» поставит лесозаготовительную технику в Уфу и Карелию для тестирования в суровых климатических условиях. Договоренности достигнуты на выставке «Российский лес», которая прошла 4-6 декабря в Вологде (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, завод представил на выставке три машины для лесозагтовки.
Машина лесная погрузочно-транспортная BELARUS МЛ-131 – форвадер, который предназначен для выполнения работ на лесозаготовках по сбору, погрузке и транспортировке сортиментов, а также для их разгрузки, сортировки и складирования на промежуточных складах. Машина многофункциональная BELARUS ММ-2 разработана для выполнения работ по лесовозобновлению, уходу за лесом, транспортных и трелевочных работ. Она создана на базе колесного трактора BELARUS-1221.B и может комплектоваться по заказу потребителей толкателем, уборочным, трелевочным и мульчирующим оборудованием. BELARUS ММ-2 оснащена защитными ограждениями кабины, капота, фар и элементов трансмиссии. Такая техника способна выполнять задачи по расчистке участков после лесозаготовок, разрыхлению почвы с одновременным удалением и измельчением пней, корней и кустарников.
Машина трелевочная канатная BELARUS МТК-431 разработка, не имеющей аналогов в отечественном машиностроении в области лесозаготовительной техники. При ее разработке учитывался опыт, передовые идеи и решения зарубежных производителей. Канатная дорога обеспечивает трелевку хлыстов и сортиментов на расстояние до 200 м через заболоченные территории, русла рек, на гористой местности. Ее грузоподъемность составляет 1200 кг.
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