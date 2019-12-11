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ЭКОНОМИКА РБ
ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА ИНИЦИАТИВ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ
13:25 11.12.2019
В Минске 10 декабря состоялась церемония вручения сертификатов победителям конкурса инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, организатором которого является Программа развития ООН (ПРООН).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, победителями конкурса стали инициативы, планируемые к реализации в следующих районах: Оршанском, Молодечненском, Кобринском, Березовском, Жлобинском, Лидском, Борисовском, Быховском.
Конкурс проводился в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством экономики. Его цель – поддержка инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории пилотных районов проекта.
Пилотные районы проекта: Березовский и Кобринский районы (Брестская область), Браславский и Оршанский районы (Витебская область), Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы (Гомельская область), Лидский район (Гродненская область), Борисовский и Молодечненский районы (Минская область), Быховский и Кличевский районы (Могилевская область).
На конкурс принимались заявки по указанной тематике для дальнейшей реализации инициатив на территории 12 пилотных районов страны. Задача инициативы – поддержка работы существующих или вновь создаваемых субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории пилотного района.
Прием заявок на конкурс проходил с 20 августа по 30 сентября 2019 г. Общий индикативный бюджет конкурса – 1 млн. 320 тыс. долларов США.
Для рассмотрения и оценки заявок создана временно действующая структура – конкурсная комиссия, которая руководствовалась соответствующим регламентом работы. В состав конкурсной комиссии вошли уполномоченные представители Представительства ЕС в Беларуси, ПРООН, Минэкономики, а также независимые эксперты – представители бизнеса, сети бизнес-ангелов, банка.
Всего на конкурс поступило 83 заявки. 7 из них не прошли административную проверку. Таким образом, количество допущенных к оценке заявок – 76.
Наибольшее количество заявок поступило от Минской и Брестской областей (21 и 16 заявок соответственно), Витебской, Могилевской и Гомельская областей – 12, Гродненской – 10 заявок.
Все полученные в рамках конкурса заявки рассмотрены группой управления проектомна предмет их соответствия требованиям Положения о конкурсе. Оценка заявок осуществлялась членами конкурсной комиссии по единым критериям (всего 8 критериев, балльная шкала).
Согласно плану работы конкурсной комиссии, был составлен рейтинг заявок; подготовлен пакет документов для утверждения основного и резервного списка потенциальных победителей конкурса для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии.
Далее список потенциальных победителей рассмотрен и утвержден на очередном заседании координационного совета проекта (15 ноября 2019 г.). Информация о победителях конкурса (название инициативы, наименование организации-получателя, контактная информация) размещены на сайте организатора.
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