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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ЗА НОЯБРЬ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ
12:24 11.12.2019

По информации Национального статистического комитета Беларуси, индекс потребительских цен за ноябрь 2019 г. составил к октябрю 2019 г. 100,2%, к январю 2019 г. – 103,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, поскольку индекс потребительских цен за ноябрь 2019 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 г., денежные доходы, получаемые из бюджетных источников и подлежащие индексации в соответствии с законодательством, пересмотр которых осуществлялся в период с января 2019 г. по ноябрь 2019 г., за ноябрь 2019 г. не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 г. в размере 330 руб. постановлением Совета министров №870 от 5 декабря 2018 г.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за ноябрь 2019 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 231,83 руб.
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