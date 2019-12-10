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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО BR157 ТЫС. ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НА ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
11:46 11.12.2019
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом около Br157 тыс. выделены на оплату 40 стипендий, 37 премий, 52 поощрительных премий, 13 гранд-премий учащимся, студентам и творческим коллективам.
Материальная помощь оказана 153 представителям талантливой молодежи. Среди них - победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, декоративно-прикладного, изобразительного, хореографического, хорового и модельного искусства.
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