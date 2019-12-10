ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО BR157 ТЫС. ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НА ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
11:46 11.12.2019

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом около Br157 тыс. выделены на оплату 40 стипендий, 37 премий, 52 поощрительных премий, 13 гранд-премий учащимся, студентам и творческим коллективам.

Материальная помощь оказана 153 представителям талантливой молодежи. Среди них - победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, декоративно-прикладного, изобразительного, хореографического, хорового и модельного искусства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2019
валюта курс
EUR 2.3388
USD 2.1134
RUB 3.3230
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3388 -0.0021
USD 2.1134 -0.0025
RUB 3.3230 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3410 3.3450
USD 2.1130 2.1170
RUB 3.3220 3.3270
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1100
EUR/RUB 70.3500 70.7000
USD/RUB 63.5000 63.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте