ЭКОНОМИКА РБ

ИНВЕСТПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОВРЕМЕННЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН В СЭЗ «МИНСК»

11:11 11.12.2019 В свободной экономической зоне «Минск» 10 декабря зарегистрирован новый резидент, уже 14-й по счету в 2019 году. Как сообщает сайт СЭЗ, российско-белорусская компания «Гидроизолстрой» планирует реализовывать на территории СЭЗ «Минск» инвестиционный проект по производству современных строительных материалов. Компания планирует освоить выпуск новых видов продукции, применяемых в строительной отрасли. Основными потребителями продукции станут строительные компании Беларуси и ближнего зарубежья. Проект будет реализован на территории промзоны Шабаны. Объем инвестиций составит не менее 1 миллиона евро.