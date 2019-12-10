|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНВЕСТПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОВРЕМЕННЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН В СЭЗ «МИНСК»
11:11 11.12.2019
В свободной экономической зоне «Минск» 10 декабря зарегистрирован новый резидент, уже 14-й по счету в 2019 году.
Как сообщает сайт СЭЗ, российско-белорусская компания «Гидроизолстрой» планирует реализовывать на территории СЭЗ «Минск» инвестиционный проект по производству современных строительных материалов.
Компания планирует освоить выпуск новых видов продукции, применяемых в строительной отрасли. Основными потребителями продукции станут строительные компании Беларуси и ближнего зарубежья.
Проект будет реализован на территории промзоны Шабаны. Объем инвестиций составит не менее 1 миллиона евро.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2019
Курсы в банках
на 11.12.2019
Конвертация в банках
на 11.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте