За январь-октябрь 2019 года Беларусь снизила экспорт товаров и услуг на 1,6% до 34612,3 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. О этом свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.

Согласно информации, внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 68665,3 млн долларов, что на 1% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года. В том числе экспорт составил 34612,3 млн долларов (снижение на 1,6%), импорт – 34053 млн (снижение на 0,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 559,3 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров снизился на 2,6% до 56195,8 млн долларов. Экспорт товаров уменьшился на 4% до 26830 млн долларов, импорт – на 1,3% до 29365,8 млн долларов. Сальдо сложилось отрицательным на уровне 2535,8 млн долларов.

Внешнеторговый оборот услуг за январь-октябрь составил 12469,5 млн долларов (107,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года). Экспорт услуг составил 7782,3 млн долларов (107,6%), импорт – 4687,2 млн долларов (106,4%). Сальдо внешней торговли услугами в январе-октябре сложилось положительным на уровне 3095,1 млн долларов (темп роста – 109,5%)