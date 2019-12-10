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ЭКОНОМИКА РБ
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГТК И НАЦБАНКОМ УСКОРИТ ПРОЦЕССЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
09:56 11.12.2019
Соглашение об информационном взаимодействии в области банковских гарантий между Государственным таможенным комитетом и Национальным банком Беларуси подписано 10 декабря руководителями двух государственных органов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, нормами соглашения определяется механизм электронного обращения банковских гарантий в виде электронного документа между банками и таможенными органами.
Такое взаимодействие будет осуществляться в отношении банковских гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов и специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, и уполномоченного экономического оператора. В данный перечень включены и гарантии выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательств как поручителя перед таможенными органами.
Реализация данного документа направлена на оптимизацию и ускорение процессов, связанных с администрированием банковских гарантий таможенными органами, банками и субъектами хозяйствования.
Соглашение вступает в силу с 25 июня 2020 года.
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