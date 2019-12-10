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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС НАЧАЛАСЬ ГОРЯЧАЯ ОБКАТКА ОБОРУДОВАНИЯ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ
09:50 11.12.2019

На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») специалисты приступили к самому масштабному этапу пуско-наладочных работ перед началом физического пуска — горячей обкатке реакторной установки.

По словам вице-президента – директора проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталия Полянина, горячая обкатка — это технологический процесс, имитирующий работу энергоблока с той лишь разницей, что вместо настоящих в реактор загружены имитаторы тепловыделяющих сборок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Росатоме», в ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности. Они также опробуют системы защиты первого и второго контура от превышения давления и проведут испытания работы главных циркуляционных насосов на холодных и горячих параметрах реакторной установки. Кроме того, в программу испытаний входит проверка системы электропитания собственных нужд при режимах прерывания, полного обесточивания энергоблока с моделированием ситуации максимальной проектной аварии.

«Мы вышли на финишную прямую программы подготовки энергоблока к физпуску. Следующий этап после завершения горячей обкатки, в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому пуску, – ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока», – отметил В. Полянин.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.
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