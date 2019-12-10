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ЭКОНОМИКА РБ


СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА НАЗНАЧЕНЫ 99 МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ БЕЛАРУСИ
09:43 11.12.2019

Стипендии президента назначены 99 молодым ученым. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стипендиатами стали представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук. В их числе - 8 докторов наук, 60 кандидатов наук и 31 молодой ученый без степени.

Достижения стипендиатов имеют научную значимость, полученные результаты используются в учебном процессе и практической деятельности профильных организаций экономики или социальной сферы Беларуси. Новизна исследований подтверждена публикациями в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, по многим разработкам получены патенты на изобретения.
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