|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА СОСТАВИЛА 4,2%
09:35 11.12.2019
В Беларуси инфляция за 11 месяцев 2019 года составила 4,2%. В ноябре цены на товары и услуги выросли на 0,2%.
Как сообщает Национальный статистический комитет, продовольственные товары в ноябре подорожали по сравнению с октябрем 2019 года на 0,5%, с начала года - на 3,8%.
Цены на непродовольственные товары снизились по сравнению с октябрем на 0,1%, с начала года выросли на 3,3%.
Цены и тарифы на услуги в ноябре по сравнению с октябрем увеличились на 0,2%, с начала года - на 6%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018 года - 103,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2019
Курсы в банках
на 10.12.2019
Конвертация в банках
на 10.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте