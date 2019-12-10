В Беларуси инфляция за 11 месяцев 2019 года составила 4,2%. В ноябре цены на товары и услуги выросли на 0,2%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, продовольственные товары в ноябре подорожали по сравнению с октябрем 2019 года на 0,5%, с начала года - на 3,8%.

Цены на непродовольственные товары снизились по сравнению с октябрем на 0,1%, с начала года выросли на 3,3%.

Цены и тарифы на услуги в ноябре по сравнению с октябрем увеличились на 0,2%, с начала года - на 6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018 года - 103,4%.