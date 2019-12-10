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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛОРУСЫ ПРОДАЛИ НА 641 МЛН ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ ВАЛЮТЫ, ЧЕМ КУПИЛИ
17:42 10.12.2019
За одиннадцать месяцев 2019 года белорусы продали на 641 млн долларов больше валюты, чем купили.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, с начала года население продало наличную и безналичную валюту на 8,877 млрд долларов в эквиваленте, купило – 8,236 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 641 млн долларов.
Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в январе-ноябре продали иностранную валюту на 20,065 млрд долларов в эквиваленте, купили – 19,385 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси за одиннадцать месяцев продали валюту на 843,2 млн долларов в эквиваленте, купили – 301 млн долларов
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