Студенты экономического факультета БГУ разработали систему по выявлению «безбилетников» в общественном транспорте. Авторский коллектив представили третьекурсники Максим Толкачев и Артем Бабенок и четверокурсники Станислав Качалко и Артем Латышев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, для выявления пассажиров-безбилетников разработчики предлагают использовать датчики измерения массы, приходящейся на подвеску колес автобуса, и счетчики пробитых талонов. Изменение весовых показателей при сохранении или непропорциональном колебании данных о проездных билетах указывает на наличие в транспорте неоплативших проезд.

Приборы считывают информацию в период открытия дверей до посадки пассажиров. Кроме того, сервис позволяет определить загруженность того или иного маршрута и целесообразность пуска дополнительных автобусов.

Инновационный проект студентов БГУ уже получил высокую оценку и признан «Лучшим социально значимым решением» на Международном рождественском хакатоне. Финал состязания завершился 6 декабря и одновременно прошел в Бельгии и Франции в формате телемоста. Всего перспективные идеи для цифровой экономики разрабатывали 16 команд из Франции, Бельгии, Швеции, Беларуси и России. Абсолютным победителем признана сборная из Швеции. Также были определены лучшие стартапы в номинациях: «Абсолютный чемпион» (вне отрасли), «Лучшее решение прикладной задачи» (вне отрасли), «Лучшее образовательное решение, в том числе, геймификация» (отрасль: образование и кадры).