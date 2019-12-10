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ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНТЫ БГУ РАЗРАБОТАЛИ СИСТЕМУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ «БЕЗБИЛЕТНИКОВ» В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
17:04 10.12.2019
Студенты экономического факультета БГУ разработали систему по выявлению «безбилетников» в общественном транспорте. Авторский коллектив представили третьекурсники Максим Толкачев и Артем Бабенок и четверокурсники Станислав Качалко и Артем Латышев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, для выявления пассажиров-безбилетников разработчики предлагают использовать датчики измерения массы, приходящейся на подвеску колес автобуса, и счетчики пробитых талонов. Изменение весовых показателей при сохранении или непропорциональном колебании данных о проездных билетах указывает на наличие в транспорте неоплативших проезд.
Приборы считывают информацию в период открытия дверей до посадки пассажиров. Кроме того, сервис позволяет определить загруженность того или иного маршрута и целесообразность пуска дополнительных автобусов.
Инновационный проект студентов БГУ уже получил высокую оценку и признан «Лучшим социально значимым решением» на Международном рождественском хакатоне. Финал состязания завершился 6 декабря и одновременно прошел в Бельгии и Франции в формате телемоста. Всего перспективные идеи для цифровой экономики разрабатывали 16 команд из Франции, Бельгии, Швеции, Беларуси и России. Абсолютным победителем признана сборная из Швеции. Также были определены лучшие стартапы в номинациях: «Абсолютный чемпион» (вне отрасли), «Лучшее решение прикладной задачи» (вне отрасли), «Лучшее образовательное решение, в том числе, геймификация» (отрасль: образование и кадры).
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