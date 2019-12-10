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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ ЖИВИЦЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ – МИНИСТР
14:45 10.12.2019

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа провел личный прием граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, в ходе приема к руководителю отрасли обратились представители одной из частных компании, которые попросили выделить им для подсочки 12 тыс. га лесного фонда. Само предприятие было основано в 2017 году. На протяжении двух лет компания отрабатывала технологии по переработке живицы. С 2020 г. предприятие готово выйти на производственную мощность (порядка 6 тысяч тонн эфиров канифоли в год). Вопрос – в наличии в необходимом количестве сырья. Из-за усыхания хвойных насаждений, лесхозы начали приостанавливать процесс выделения участков для заготовки живицы либо уменьшили объемы площадей предлагаемых участков.

«В нашей стране сегодня достаточное количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются заготовкой и переработкой живицы. Я с пониманием отношусь к вашей ситуации, но все будет зависеть от лесопатологического состояния сосновых насаждений. В усыхающих деревьях нет смолы. Хотя мы с осторожностью и прогнозируем снижением объемов заготовки усыхающих насаждений по следующему году», - сказал В. Дрожжа.

Министр также подчеркнул, что лесхозы всех областей, за исключением Гомельской, готовы сегодня к диалогу. Важно – дойти до каждого лесохозяйственного учреждения.

«Хотите войти на рынок? Входите рыночными механизмами. При этом все мы прекрасно понимаем, что если у предприятия сегодня есть доступ к живице, то это высокорентабельное производство. И со временем оно будет только добавлять в своей доходности. Леса Европы практически высохли: с глобальной проблемой столкнулись и в Германии, и во Франции, и в Австрии, и в Чехии. То есть дефицит сырья будет нарастать во всем европейском регионе», - отметил министр.

При этом со своей стороны Министерство лесного хозяйства готово гарантировать частникам обеспечение равного доступа к ресурсам. В случае если на один и тот же участок будут претендовать несколько предприятий, сработает биржевой принцип. При этом будет учитываться не только предлагаемая цена, но и ряд других факторов, например, качество работы, репутация компании и т.д.

«Нам не принципиально, кто будет заниматься заготовкой живицы, нам нужен надежный партнер, способный обеспечить соответствующее качество выполнения работ и порядок в лесу», - подчеркнул В. Дрожжа.
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