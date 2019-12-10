Интернет-оператор «Деловая сеть» расширяет зону покрытия сети Free Wi-Fi Minsk в метро согласно озвученным ранее планам. В декабре «Деловая сеть» запустила бесплатный Wi-Fi на станциях метро «Академия наук» и «пл. Якуба Коласа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Деловая сеть», всего к Wi-Fi в метро можно подключиться на 10 станциях.

До конца года «Деловая сеть» планирует запустить бесплатный Wi-Fi на еще 2 станциях метро.

Free Wi-Fi Minsk – это городская общественная сеть бесплатного Wi-Fi по всему Минску. Сеть объединяет около 100 локаций, включая метро, крупные торговые центры, кафе, банки и заправки.

Чтобы подключиться к Free Wi-Fi Minsk, нужно однократно авторизоваться по номеру телефона. Это значит, что на телефоне должен быть подключен роуминг для получения СМС. Портал авторизации к Wi-Fi доступен на 3 языках: русском, английском и белорусском.

Следить за картой локаций Free Wi-Fi Minsk можно на сайте freewifiminsk.by.